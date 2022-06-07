Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT!

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 KENTE SARI KODLU UYARI

24 kente sarı kodlu uyarı verilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği şu uyarıda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Sağanak yağış İstanbul'da da etkili oluyor. Yağış gün içinde de aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: 2 bölge 7 ilde etkili olacak Meteoroloji, 2 bölge 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Söz konusu açıklamada yağışlar sebebiyle gerçekleşebilecek; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji il il uyardı, İstanbul için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor (6 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji 5 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritasını açıkladı. Tahminlere göre İç Anadolu, Güney Ege, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak bekleniyor. 11 il için sarı kodla uyarı veren Meteoroloji, önümüzdeki günlerde İstanbul'da da sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıklarda ise büyük bir değişiklik beklenmiyor.