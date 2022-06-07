Türkiye Gazetesi

TEM otoyolunda Çamlıca gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç otoyolun kenarına savrulurken otomobildeki sürücü ve yolcu ise aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

OTOYOLDA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü, polis tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü. Otoyolda kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, çekici yardımıyla kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.