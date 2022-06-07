Türkiye Gazetesi

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin duyurdu.

Salih Zengin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Zengin'in cenaze namazı, çarşamba günü Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Merhumun naaşı daha sonra Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN: EDEBİYATIMIZIN GÜZEL KALEMİ...

Zengin'in vefatı sonrası birçok isim sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Edebiyatımızın güzel kalemi, çocukların abisi ve arkadaşı, nahif kalbiyle pek çok insanın hayatına dokunan Mevlana İdris’in vefatını büyük bir teesürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Gökkubbemizde hoş bir sada bırakan, gittiği yere yakışan güzel insan. Mekanın cennet olsun" dedi.

ŞENTOP: YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlana İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SOYLU: ÇOCUK KALBİNİN NAİFLİĞİYLE GEÇEN BİR ÖMÜR...

Zengin'in çocukların dostu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuk kalbinin naifliğiyle geçen bir ömür. Kitaplarıyla bir çok çocuğun hayal dünyasının gelişmesinde katkısı olan, çocukların dostu, kitaplarıyla büyüyenlerin ağabeyi Mevlana İdris Zengin Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şair Zengin'in vefatına ilişkin paylaştığı mesajda, "'Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum' diyen, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: MEKANI CENNET OLSUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rahmeti Rahmana kavuşan değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

ALTUN: VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Edebiyat camiasına başsağlığı dileyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'Ol dedin olduk senden Gel dedin geldik sana Başımız yerde.' Ahir zaman dervişi, kıymetli şair ve yazar Mevlana İdris'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

"GERÇEK BİR İNSAN RAHMETE KAVUŞTU"

Zengin'in vefatını çok büyük bir kayıp olarak nitelendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gerçek bir insan Mevlana İdris rahmete kavuştu. Çok büyük, çok acı bir kayıp. Şiiri, çocuk sevgisi, her kalbe değen dostluğu ile müstesna biriydi. Allah rahmet eylesin" dedi.

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti Kanıt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi projelerde yer alan oyuncu İlker Kurt 49 yaşında vefat etti. Oyuncunun vefatını Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.