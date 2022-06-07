Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de Yenibağlar ve Eskşbağlar Mahallelerinde bulunan birçok binada sprey boyayla aynı yazı yazılıyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılan yazının Rusça “Maleviç” anlamına gelen mahlasını kullanan vandal, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazıyor.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu mahallelerde bulunan nerdeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp vandallık yapıyor. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikâyetçi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.