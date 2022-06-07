Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesinde trafik ışıklarında ultra lüks araç arıza yaptı. Milyonluk spor otomobil Ferrari’nin sahibi aracı çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

ARACI HAREKET ETTİREMEDİLER

Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için yanına geldi. Milyonluk aracı ittirmeye başlayan sürücüler aracı hareket ettirmeyi başaramadı. Bu yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde vatandaşların sürücüye yardım etmek için otomobili ittirdiği görüldü. O anlar vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

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