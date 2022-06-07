Manavgat Devlet Hastanesi doğum servisinde görevli Hemşire Ayşegül Özünal, başka bir hemşire arkadaşına misafirliğe gitti.
Kalabalık bir grup halinde Dolbazlar Mahallesi’nde bulunan bahçeye piknik yapmaya gidenlerden Ayşegül hemşire, yılan sokması sonucu fenalaştı.
DURUMU AĞIRLAŞTI
Olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Özünal, durumunun kötü olduğunun belirlenmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Entübe edilen talihsiz hemşirenin bugün ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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