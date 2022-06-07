Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuru ve ot bitmeyen arazi değerlendirilerek araziye güneş enerjisi sağlaması için santral yapıldı. Belediye tarafından yapılan santral öyle bir gelişti ki hem hem 3 bin eve yetecek kadar elektrik sağlıyor hem de aylık 1 milyon liradan fazla gelir ediliyor.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli gelir sağladıklarını söyledi. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin önemini anlatan Hacıoğlu, güneş enerji santralinde atmosferdeki karbondioksit salınımının engellenmesi ile doğayı da koruduklarını ifade ederek dünya genelinde enerji maliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmeye başladığını belirtti.

'SENEDE 12 MİLYON LİRA GELİR SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Hacıoğlu, "Hem belediyemize gelir sağlamak hem de enerji maliyetlerini daha asgariye düşürmek için bu çalışmayı yaptık. Güneş panellerimiz 80 dönümlük bir arazi üzerine yerleştirildi. Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi. Alan bu sayede ekonomik olarak değerlendirildi. Sene bazında düşündüğümüzde 12 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'ŞENLİK HAVASINDA AÇILIŞ İSTİYORUZ'

Santralin 4 megavat güce sahip olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Üretimle beraber belediyemize gelir elde etmeye başladık. Santralimizin açılışını önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizi de davet edip burada bir şenlik havasında gerçekleştirip, sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

KDV istisnası kapsamında yatırım teşvik belgesi aldıkları tesisin yaklaşık 2,5 yılda maliyetini amorti etmesini beklediklerini anlatan Hacıoğlu, santralin kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

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