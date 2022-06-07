Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul’da serin hava etkisi bir süre daha gösterecek. Vatandaşlar ‘İstanbul’da hava ne zaman ısınacak?’ ‘İstanbul’da serin hava ne zamana kadar sürecek?’ merak ediyor. Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe yaptığı uyarılara göre serin hava 10 gün sürecek.

AKOM VE METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARI

Salı ve çarşamba İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde ve Karadeniz’de hava serinleyecek. Perşembe ve Cuma havaların biraz ısınması beklenirken hafta sonu yine yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden yurda giril yapan soğuk hava dalgası nedeniyle Perşembe ve Cuma hariç sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor. AKOM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SERİN HAVA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 17.00'ye kadar süreceği tahmin edilirken gök gürültülü sağanağın Çorum çevrelerinde akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. 17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU