Türkiye Gazetesi

İran'da Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Denizli'ye yerleşen pratisyen hekim Haniyeh Mousavifard'dan (34) dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamadı. Bunun üzerine arkadaşı P.K. (28), Mousavifard'ın dört yıldır kaldığı Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde kaldığı aparta geldi. Yetkililerle birlikte odaya giren P.K, arkadaşını yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durum, 112 Acil'e bildirilip ambulans çağrıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Haniyeh Mousavifard'ın, Tıp'ta uzmanlık sınavına hazırlandığı ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenildi. P.K. ise acı haber sonrası gözyaşı döktü.

Ablasına konum atmıştı, doktorun feci ölümü! Karabük'ten kahreden bir haber geldi, evli ve 2 çocuk babası olan doktor ablasına mesaj ve konum attıktan sonra canına kıydı.

Doktor, park yeri yüzünden şehidin kardeşini dövdü Konya'da bir doktorun, güvenlik görevlisini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen şahıs, şehit kardeşi olduğunu belirterek, hekimin ölmüş ağabeyine de küfür ettiğini söyledi.