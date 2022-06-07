Bingöl'de arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Hasan Kolatu, kovanlarına baktığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arı sokması sonucu rahatsızlanan ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kolatu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Arılar, bal üreticisini öldürdü
07.06.2022 - 19:46 | Son Güncelleme: 07.06.2022 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de kovanlarına bakmaya giden bal üreticisi, arı sokması sonucu canından oldu.
Etiketler : bingöl,arı,bal,
870327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/870327.aspx
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