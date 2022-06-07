Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kız canından oldu. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Çaycuma- Kozcağız yolu Helvacılar köyü yol ayrımında, yolun karşısına geçmek isteyen Kader B'ye (25) çarptı.
Talihsiz kız kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kader B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Karşıya geçmek isterken otobüs çarptı, yardım etmek isteyen sağlık çalışanına da tepki gösterdi Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya yolunda karşıya geçmek isteyen kadına belediye otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında şoka giren kadın, müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, “Bırakın beni, benim bir şeyim yok” derken, kendisine çarpan otobüs şoförüne ise hakaret yağdırdı.
Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı Türk Hava Yollarının Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına, Atatürk Havalimanı'nda yolcuları indirdiği esnada yer hizmetleri otobüsü çarptı.