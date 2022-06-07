Türkiye Gazetesi

Germenek'te akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı. Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.

Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı. Bölgede kara yolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

Nevşehir - Aksaray yolu aşırı yağış sebebiyle trafiğe kapandı Nevşehir sağanak yağmura teslim oldu. Acıgöl ilçesi ve çevresinde etkisini gösteren sağanak sebebiyle Aksaray karayolu çift yönlü olarak araç trafiğe kapatıldı.