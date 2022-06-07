Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI

Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'dünyada ilk Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.

Bakan Koca’dan maymun çiçeği açıklaması: Bir pandemi söz konusu değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin “Salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim” dedi.

Bakan Koca açıkladı: Vakalar artık günlük değil haftalık yayınlanacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosunun, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak yayınlanacağı açıklamasını yaptı.

Bakan Koca: Türkiye'nin ilk Covid-19 servisi yoğun bakım kapılarını kapattı Vaka sayısının 1000'in altına düşmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı" dedi.

Bakan Koca DSA'da konuştu: En büyük küresel tehdidi açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) genel kurulu hitabında, “Enerji ve ticaret gibi sağlığın da sorunların çözümünde etkili bir araç olduğunu kabul etmek zorundayız” ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna çatışmasında Türkiye'nin, ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım gücünü bölgeye yönlendirdiğini hatırlattı. Pandeminin oluşturduğu etkiler tamamen ortadan kalkmadan geleceğe ilişkin somut adımlar atılması gerektiğine de vurgu yapan Bakan Koca, “Önümüzdeki en büyük küresel tehdit, beslenme ve gıda güvenliğidir" dedi.