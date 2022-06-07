Türkiye Gazetesi

Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış, iddiaya göre 2 Haziran'da, müdürlüğün bahçesinde doktor M.F.D. ile araç park yeri konusunda tartışma yaşadı. Olayın büyümesi üzerine doktor, görevliye saldırdı. Alkış, aldığı darbeler sonucu yaralandığını ve aracının zarar gördüğünü belirterek, M.F.D. hakkında polise şikayette bulundu.

"ŞEHİT ABİME HAKARET ETTİ"

Şehit kardeşi olduğunu belirten Mehmet Alkış, doktorun tartışma sırasında ölmüş ağabeyine de hakaret ettiğini söyledi.

AİLESİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Mehmet Alkış'ın babası Duran ve annesi Emine Alkış da doktor M.F.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığına "Ölünün hatırasına hakaret", "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi ailenin, vatani görevini yaparken 2002 yılında Tunceli'deki Çiçekli Dağı yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Selçuk Alkış'ın ailesi olduğu öğrenildi.

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