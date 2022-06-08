Türkiye Gazetesi

Meteoroloji il il uyardı, bugün ve önümüzdeki günlerde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. 8 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. 5 bölgeye kritik uyarıda bulunan Meteoroloji'nin yanı sıra Ankara Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları düşürecek ve yurt genelinde gök gürültülü sağanak görülecek. Önümüzdeki 5 günün de sağanak yağışlı geçeceği belirtilirken, 36 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

36 KENT İÇİN 'SARI KOD'LU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 kent için 'sarı kod' vererek bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

O iller şöyle: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Karabük ve Osmaniye.

8 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

8 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; bugün özellikle Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun tamamında, Karadeniz'in ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Marmara'nın ise genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, beklenen gök gürültülü sağanağın 09.00-23.00 arasında olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

9 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'DA SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, İstanbul'u da etkisi altına aldı. Dün sabah saatlerinde yer yer etkisini hissettiren sağanak önümüzdeki günlerde de devam edecek. Serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi ve sıcaklıkların Perşembe ve Cuma hariç hafta boyunca 22-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

AKOM'un yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 32

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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