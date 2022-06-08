Türkiye Gazetesi

15 yaşındaki ortaokul öğrencisinin şüpheli ölümü ailesini kahretti. 8. sınıf öğrencisi Barış E. dün akşam saatlerinde banyoya girdi ve bir süre çıkmadı. Banyoya giden ailesi karşılaştıklaır manzara ile şoka girdi. Çünkü 15 yaşındaki çocuk yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu.

Aile, durumu hemen 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi olay yerine kısa sürede ekipler geldi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

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Zeytinburnu'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul Zeytinburnu'da bir kargo şirketinde bulunan elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında iş yerindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.