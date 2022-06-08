Türkiye Gazetesi

Bir akaryakıt istasyonunda 2020’nin Aralık ayında servis destek personeli olarak işe başlayan Mehmet Yetkin, 5 ay sonra öğle saatinde Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak tuttu. Tutanak nedeniyle şirketinden ihbarname alan Yetkin’in 2021 yılının Temmuz ayında iş akdi feshedildi. Sabah’ta yer alan habere göre Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkını aramaya karar verdi.

MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür. Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildirdi. 19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.

"ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR”

Çok mutlu olduğunu dile getiren Yetkin, "Bir insan camiye gitti diye işinden kovulur mu? Bu benim başıma geldi. Ben de hakkımı mahkemede aradım. Mahkemede beni haklı bularak işe iademe hükmetti. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur. Eminim ki birçok çalışan işten atılma korkusuyla camiye bile gidemiyor. Camiye gitti gerekçesiyle işinden atılan varsa da onlar için de bir kapı açılmış oldu. Çok mutluyum. Adalet yerini buldu" diye konuştu. Dosya, karşı tarafından itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

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