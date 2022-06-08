Türkiye Gazetesi

Yargıtay bir boşanma davasında emsal karar imza attı. Malatya'da bir erkek ile Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan eşi aralarında anlaşmazlık çıkınca boşanma davası açtı ve erkek, kaıdnın eviyle, çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek evde eşinden şiddet gördüğü gizli kamera kayıtlarını mahkemeye sundu. Aile mahkemesi ise MS hastası kadına 'eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği, evin temizliğini ihmal ettiği, eşine sopayla saldırdığı ve evini terk ettiği' gerekçeleriyle “tam kusurlu” buldu.

MS HASTASI KADINA 10 BİN LİRA TAZMİNAT

Kadını erkekten daha fazla kusurlu kabul eden mahkeme, çocukların velayetinin babaya verilmesine ve kadının kocasına 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vererek çifti boşadı.

Malatya Aile Mahkemesinin verdiği karara itiraz eden Avukat İbrahim Halil Üğüdür, kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

'EV OTEL, MÜVEKKİLİM TEMİZLİKÇİ DEĞİLDİR'

Mahkemenin bunu kusur olarak değerlendirmesinin kabul edilebilir olmadığını dilekçede vurgulayan Üğüdür, “MS hastalığı müvekkilimizin bir tercihi değildir. Bu bir tercih olmadığı için bunun olağan etkilerinin kadına kusur olarak yüklenmesi Medeni Kanuna da aykırıdır. Ayrıca müvekkilimiz temizlikçi, ev de otel değildir. Davacı erkeğin en azından hastalığın atak yaptığı dönemlerde evi ve çocukları ile ilgilenmesi onun insani ve ahlaki görevidir” ifadelerine yer verdi.

Temyiz talebini kabul ederek Malatya Aile Mahkemesinin verdiği kararı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan kocanın eşine 12 bin 500 TL maddi, 12 bin 500 TL manevi tazminat ile aylık 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

MAHKEME KOCAYI TAM KUSURLU SAYDI

Kararda, hastalığı ağır geçiren MS hastası kadının hastalığı nedeniyle ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenememesinin kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini aktaran 2. Hukuk Dairesi, hukuka aykırı olarak elde edilen CD’lerin kusur belirlemesinde dikkate alınmasının doğru olmadığını belirterek, “Erkeğin kadının babasından sıklıkla borç istediği, kadına ‘Sen delisin, ailen seni bana yamadı, beni kandırdılar’ şeklinde hitaplarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu tespit sonucunda davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur” ifadelerini kullandı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: KADINA KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ

İstinafın kararına itiraz eden karşı taraf kararı Yargıtay’a taşıdı. Kararı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, itirazın reddine karar vererek kararı onadı. Daire kararda, “Bedensel ve ruhsal olarak ev işlerini gerektiği gibi yapmasının ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple kusur olarak yüklenemeyeceği” vurgusu yaptı.

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