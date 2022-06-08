Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu’nda meydana gelen olayda yumruklar havada uçuştu. İddiaya göre, istasyonda 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bir yolcu araya girerek tartışmayı durdurmak istedi.

ARAYA GİREN ŞAHSI DA DÖVDÜLER

Buna sinirlenen taraflardan biri, araya giren şahısla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metro istasyonundaki kadını raylara itti ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. Kadının hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, saldırganın yakalanması için halktan yardım istendi.