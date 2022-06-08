Türkiye Gazetesi

Göz yaşlarının, sahnenin dramatik etkisini arttırma konusunda bir hayli başarılı olduğunu belirten Emre Almas, bazı durumlarda oyunculardan göz yaşı üretmeleri istediğinin altını çizdi: “Biliyorsunuz rol yaparken ne kadar doğalsanız, izleyiciye çok daha rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yapaylık hiçbir izleyicinin hoşuna gitmez. Dramatik sahnelerin çekiminde oyunculardan göz yaşı üretmeleri istenebilir. Göz yaşı üretiminde kullanılan farklı teknikler mevcut. Bunlardan en bilineni göz damlaları. Çok uzun süreden beri oyunculuk sektöründe bu yöntemin kullanıldığını biliyoruz.

Göz damlaları, temel olarak göz kuruluğunda kullanılır. Kullanıldığında gözün yaşarmasına neden olan göz damlaları ile gerçeğe yakın göz yaşı görüntüsü oluşturmak mümkün. Bunun yanı sıra göz altına vazelin sürüldüğünü de biliyoruz. Vazelin sonrası göz çevresinde çok ağlamış bir görüntü oluşacaktır. Bunun yanı sıra bir cımbız aracılığıyla burun kıllarının yolunması, kısa süre içerisinde gözlerden yaş gelmesine neden olacaktır.”

Bakma Yöntemi de Oldukça Etkili

Göz yaşı üretiminde kullanılan her yöntemin kendisine göre çeşitli özelliklere sahip olduğunun altını çizen Emre Almas, bakma yönteminin de etkili olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almas, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Gözleri kapalı bir şekilde başlayan oyuncu, daha sonra gözlerini hafifçe ovuşturur. Gözünü açtığında ise gözlerini kırpmadan tek bir noktaya odaklanır. 30 saniye içerisinde gözlerde yaşarın birikmeye başladığı görülür.”

Aktif olarak oyunculuk alanında çalışmalarda bulunan Emre Almas, Beykent Üniversitesi İltişim Fakültesinde Yeni Medya Bölümünü bitirdi. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgisi bulunduğu için profesyonel olarak bu mesleği yapmak için adımlar attı. Küçüklü büyüklü birçok projede yer alan Almas, 16 yaşındayken ilk sinema filminde yer aldı. Instagram ve Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Almas’ın hesaplarını milyonlarca kişi takip ediyor. Her zaman ilgi duyduğu oyunculuğa yöneldiği için mutlu olduğunu belirten Emre Almas, yeni projelerle hayranlarının karşısına çıkacağının da altını çizdi.