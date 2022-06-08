Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde balık avlamak için uygun olmayan yöntemler deneyen balık avcıları hem canlılara hem de balıkların bulunduğu suya zarar veriyor. Bu durum balık popülasyonunu bir hayli olumsuz etkiliyor. Buna bir örnekte Hatay'ın Arsuz ilçesinde yalandı.

Işıklı Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bir kişi denizde balık avına çıktı ve balık yakalamak için çok farklı ve zararlı bir yöntem denedi. O kişi denizde balık yakalamak için dinamit patlattı.

Denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen B.S'ye ekipler 14 bin 680 lira ceza kesildi.

EKİPLER DİP TEMİZLİĞİ YAPMAYI UNUTMADI

İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda Sahil Güvenlik ekipleri deniz dibi temizliği de yaptı. Ekipler, denizde ağlara takılı halde buldukları vatozu kurtarıp doğal ortamına bıraktı.

Hatay'da kuduz paniği! Bir mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz paniği yaşanıyor, Hassa ilçesinde ölen bir köpekte kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Hatay bu dehşeti konuşuyor: Kızını öldürüp, asitle intihara kalkıştı Hatay'da 33 yaşındaki anne, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Küçük kız hayatını kaybederken, annenin hayati tehlikesi sürüyor.

Hatay'da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.