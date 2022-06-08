Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Deresakarı köyünde yetiştirilen 'Napolyon' ve 'Hasan Kazak' cinsi sezonun ilk kirazları üreticisinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 600 ton rekolte beklenen kirazlar, 30 yıldır kurulan 'Kiraz Borsası'nda açık artırmayla satışa çıkıyor, satışlar öğlen 12'de sona eriyor. Çevre illerden gelen alıcılar birbiriyle kıyasıya yarışırken, ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kasalara yaklaşık 17-25 lira biçiliyor ve kirazlar yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

"FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE FIRLADI"

Kiraz üreticisi Hasan Hüseyin Şahin, bu sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Allah bereket versin, bazı gün iyi oluyor, bazı gün biraz daha fazla oluyor. Dün 29 buçuğa verdim, bugün 18. Nasip, yarın 30’a çıkar, bu iş böyle. Fiyatlar geçen seneye göre biraz fırladı. Geçen sene ilkten 15 liraydı, 8’e düştü, 7’ye düştü" dedi.

"BURADA 17 LİRA, BÜYÜKŞEHİRDE 35"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, 30 yıldır köyde açık artırma usulüyle kiraz satıldığını anlatarak, "Müşterinin yoğunluğuna göre fiyatlar belirleniyor. Buradaki kirazlar açık artırma sonrası büyükşehirlere gidiyor. Bugünkü en yüksek fiyat aşağı yukarı 17-18 lira. Adam burada 17 liraya verdiği kirazın büyükşehirlerde 35 liraya satıldığı görünce üzülüyor, emeğinin boşa gittiğini zannediyor" dedi.

"FİYATLARDA İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR TRAFİK GÖZÜKÜYOR"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, bu yıl verimin hava koşullarından dolayı az olduğunu anlatarak, "Geçen hafta başlayan erkenci dediğimiz kirazlarla beraber gelen süreç bugün Napolyon, Hasan Kazak dediğimiz modellerle beraber devam ediyor. Bu sene Napolyon cinsi kirazların sıcak-soğuk mevsiminin birkaç gün sert geçmesi sebebiyle geçen senelere göre veriminin daha az olduğu söyleniyor. Tabii ki Allah onun da bereketini veriyor. Fiyatlar noktasında inişli çıkışlı bir grafik gözüküyor, ama ortalaması 20-25 lira şeklinde gidiyor. Bu biraz daha sezon sonuna doğru 10 ila 20 arası helalde süreci tamamlar" dedi.

Kirazın 700 liradan 40 liraya düştü! 10 gün sonra 10 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor Manisa’da sezonun ilk kirazı tezgahlara düştü. Sembolik ilk kirazının sembolik olarak 700 TL’den satıldığı Manisa’da havaların ısınmasıyla fiyatlar düştü. Fiyatlar 40 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Kiraz arttıkça fiyatlar aşağıya doğru düşerken Manisa’ya İstanbul’dan gelen tüccarlar 10 gün içinde kiraz fiyatlarının 10 TL’ye kadar düşebileceğini söyledi.