Türkiye Gazetesi

Adana'da bir işletme tarafından "Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 6 kişi katıldı. Tost yediği sırada rahatsızlık geçiren bir yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti. Yarışmayı 7 acılı tost yiyen Hakan Kısa kazandı. Dereceye girenlere oyun konsolu ve para ödülü verildi.

"ADANA TOSTUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca "Yarışmayı ilk defa yaptık. Her yıl devam ettireceğiz. Adana kebabından sonra artık Adana tostumuz var. Adana tostunu da Türkiye'ye hatta Avrupa'ya tanıtacağız" ifadelerini kullandı. Karaca, tost yerken rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ezan okuma yarışmasını kazanan Türk imamlara dudak uçuklatan ödül! Suudi Arabistan’daki en güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan okuma yarışmasında birinci olan Türk imam Muhsin Kara 8 milyon TL’ye yakın bir para ödülü alırken, ikinci olan Albijan Çelik ise 4 milyona yakın bir para ödülü aldı. Yarışmadan birinci ayrılan Muhsin Kara 2010 yılında motosikletini satarak Mısır'a gitmiş burada Arapça ve makam eğitimleri almıştı. Adının duyulmasının ardından Muhsin Kara hangi camide görev yapıyor, Muhsin Kara kimdir, Muhsin Kara nereli gibi sorular merakla araştırılıyor. Ezan okuma birincisi Muhsin Kara hakkında merak edilenleri ve ilginç hikayesini sizler için araştırdık.

Fethiye'de "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı Fethiye ilçesinde "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi. Şehrin en güzel buzağısı seçildi.