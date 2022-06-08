Türkiye Gazetesi

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020 tarihinde Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Yüzer, babasını telefonla arayıp eşini öldürdüğünü söyledi. Ardından da olay yerine jandarmayı çağırdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GERÇEK DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI

Şahıs, ifadesinde doğacak çocuğun kendisinden olmadığı için eşini vurduğunu iddia etti. Ancak yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu ortaya çıktı. Sanığa ’gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Ancak eşini vurduktan sonra yarasına tampon yapması 'iyi hâl' olarak kabul edildi, cezası müebbet hapse düşürüldü.

"KARDEŞİMİ, BABASININ MEZARINA BİLE YOLLAMADI"

Bu karar bozulunca yeniden yargılama süreci başladı. Maktulenin ağabeyi Rıfat Yıldız "Kardeşim eşinden çok korkardı. Olaydan 9 ay önce babamız vefat etti. Onun mezarlığına bile gelemedi. Kardeşimin telefonu bile yoktu. Zanlı, 2018 yılında silahla bize baskına geldi. Kurban Bayramı'nda kardeşimin kolunu kırdı. Sanık gece hayatına düşkündü, paraları burada yiyorduk. Keşke yaralı bıraksaydı da kardeşime biz baksaydık" dedi.

MAHKEMEDEKİ TAVRINA İYİ HAL İNDİRİMİ

Son sözü sorulan tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer de "Pişmanım. Çocuklarım için sizlerin gereğini yapmasını isterim" ifadelerini kullandı. Önce ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme heyeti, Yüzer'in duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup cezayı 23 yıl hapse indirdi.

"UMARIM YARGITAY DOĞRU KARARI VERİR"

Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan Rıfat Yıldız’ın avukatı Buğra Büyükağaçcı "İstinaf mahkemesi kararında şartları oluşmadığı halde gebe eşini öldüren sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulandı. Toplum olarak kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz bu dönemde istinaf mahkemesinin verdiği karar hepimizin vicdanını sızlatmıştır. Yargıtay da bu yanlışın giderilerek doğru kararın verileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"AMBULANS ÇAĞIRDI DİYE CEZASI DÜŞTÜ"

Rıfat Yıldız ise "Benim bacım 6 aylık hamileydi. Kardeşime 5 el ateş edip yaraya tampon yaptı, 112’yi aradı diye indirim uyguladılar. Kardeşim zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi. Bu annesi ile parmak kadar çocuğu öldüren adama nasıl bir iyi hal verilir. Bu adamın hapisten çıkmaması lazım... Devletimiz bu konuya el atsın" şeklinde konuştu.

Ustayı dostu sandı, karısını öldürdü! Bursa'da polis Bilal Ağır, eşini, kendisini aldattığını düşünerek sokak ortasında cinayet işledi. Polis, okul müdiresi olan karısı Yasemin Ağır'ı öldürdü, yanındaki Yahya A'yı da ağır yaraladı. Ancak bu kişi, kadının arkadaşı değil, okulda tadilat yapan usta çıktı.

Tartışma kanlı bitti: 70 yaşındaki adam karısını öldürdü Konya'da karısıyla tartışmaya başlayan 70 yaşındaki adam, olayın şiddetlenmesi üzerine eşini öldürdü. Cinayetin ardından karakola giden adam suçunu itiraf edip teslim oldu.