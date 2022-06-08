Türkiye Gazetesi

Konya’da iki kardeş, aralarında husumet bulunan şahsın iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Söz konusu silahlı saldırıda, iş yerinde misafir olarak bulunan bir kişi kafasından yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana geldi. İsmail G. ile kardeşi Ümit G. iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan sokak üzerinde terzilik yapan Mehmet Akif T.’yi vurmak için iş yerine geldi.

İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sabri T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de otomobile silahlı saldırı: Tribün lideri hayatını kaybetti İzmir’de hareket halindeki araca uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan olduğu öğrenildi.

İçerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırı: Yaralılar var Çorum Sanayi Sitesi’nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldü Adana’da arkadaşının tamirhanesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan ünlü tatlıcı Olcay Tekin kaldırıldığı hastanede yaşamanı kaybetti. Tekin’in bundan 3 yıl önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.