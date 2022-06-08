Türkiye Gazetesi

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın bahçe duvarında geçtiğimiz günlerde yeni doğmuş bebek bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BEBEK ÖLÜMÜN DÖŞEĞİNDE

Kafatasında kırıklar tespit edilen bebeğin hayati tehlikesi sürerken jandarma annenin fabrika çalışan S.Y. (23) olduğunu belirledi. S.Y’nin doğum yaptıktan sonra bebeği atıp elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ANNE YAKALANDI

Kısa sürede yakalanan genç kadın, hastanede müşahede altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan anne gözaltına alındı.

AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Adliyeye sevk edilen S.Y, burada verdiği ifadede “Ailemden korktuğum için hamile olduğumu gizledim. Bebeği saklamak üzere bahçeye koydum. Oradan alacaktım. Pişmanım” dedi. S.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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