Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt’ta bir grup kadın, oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları iddiasıyla darp edildi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBETS KALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında içki içmek istedi. Bu sırada bira içtiğini gören diğer site sakinleri Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. tepki gösterdi. Kamelyaya gelen 3 erkek, iddiaya göre kadınları darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Zeki ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de dehşet! Aidat ödemediği iddiasıyla kadını darp ettiler Büyükçekmece’de bir sitede yönetimden olduğu söylenen kişilerin, bir kadını aidat vermediği gerekçesiyle burnunu kırarak darp ettiği öne sürüldü.

Fındık Kurdu Berna'dan kötü haber: Tekme tokat darp edildim Bir dönem ekranlara gelen ‘Bir Şarkısın Sen’ adlı programla ünlenen ‘Fındık Kurdu’ lakaplı Berna Karagözoğlu darp edildiğini iddia etti. Karagözoğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda yan masadakilerin küfürler ettiğini ve eşyaları fırlatarak kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Genç şarkıcı, kafasına atılan kül tablasından son anda kurtulduğunu söyledi.