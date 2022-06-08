Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan talihsiz olayda bir kadın, yaprak toplamak için çıktığı asma ağacında kriz geçirince düşerek can verdi. Sara hastası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Sevgi Temiz, üzüm yaprağı toplamak için izin aldığı komşusunun bahçesine girdi.

YAPRAK TOPLARKEN KRİZ GEÇİRİP DÜŞTÜ

Asma ağacına çıkan kadın, yaprak toplarken bir süre sonra kriz geçirince yere düştü. Çevredekiler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçıların tetkiklerinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevgi Temiz'in bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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