Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin çarptığı kadın canından olurken, kocası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Feridun A. idaresindeki otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Yanıklar mevkisinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Günay (72) ile Hasan Budak'a (69) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Günay Budak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Budak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yeni evli çifti balayı dönüşü yaptıkları kaza ayırdı Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının yeni evli olduğu ve eşi ile balayından döndüğü öğrenildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti, işte detaylar...

Konya'da karı kocayı kaza ayırdı Konya’nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç kanala uçtu. Kazara şoför yaralandı, yanındaki eşi hayatını kaybetti.