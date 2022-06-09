Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt toplama kamyoneti 7 yaşındaki Miraç'a çarptı. Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE YETİŞTİRSE DE TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

Selendi ilçesi Şehirlioğlu Mahallesinde Selendi-Demirci yolu üzerinde H.K. (29) idaresindeki süt toplama kamyoneti seyir halindeyken yol kenarındaki kitaz ağaçlarının arasından bir anda yola çıkan Miraç Kaygısız (7) isimli çocuğa çarptı. Sürücü kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihli OYİT ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya müdahale edilirken sürücü H.K. gözaltına alındı.

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