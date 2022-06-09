Türkiye Gazetesi

Ankara'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışların ardından Çankara ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü. Bu sırada park halinde olan 3 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı.

4 APARTMAN VE 1 GECEKONDU TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, belediye ve AFAD ekipleri, istinat duvarının çöktüğü apartman ile çevresindeki binaların tedbir amaçlı tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine yaklaşık 32 dairenin bulunduğu 4 katlı 4 apartman ile 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartmanların çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, iki sokak da ulaşıma kapatıldı.

Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken, bazılarının da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulundu.

LAZER TARAMA CİHAZLARIYLA İNCELEME YAPILACAK

Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE) teknik cihazlarla heyelan yaşanan bölgede inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, toprak kayması riskinin devam ettiğini ve tedbir amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Yağış da yoğun olur mu diye bir endişemiz oldu. Onun için mobil laboratuvar cihazlarımızı getirdik, milim milim, saniye saniye inceliyoruz. En ufak bir risk gördüğümüzde gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Bölgeye yerleştirilen lazer tarama cihazlarının alandaki bütün kaymaları görebildiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 9 inşaat mühendisinin de aralarında yer aldığı ekibin sabaha kadar inceleme yapacağını aktaran Aslan, şu anda bir yıkılma riski olmadığını ve böyle bir risk görmediklerini ifade etti.

Aslan, "Ama bir eğim var, yağış olursa önemli. Bu yüzden lazer tarama cihazlarıyla sabaha kadar inceleyeceğiz" diye konuştu.

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