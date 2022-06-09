Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Narduzu Mahallesi'nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İzmir'deki orman yangını, çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da başladı. İzmir Balçova'da çıkan yangı çok sayıda ekibin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.