Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 9 Haziran hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yurdun genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların etkili olduğu bölgeler sırasıyla Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri. Hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken rüzgarın yağış alan yerlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde etkili olacağını bildirdi. Rapora göre İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

HAVA TAHMİNİ UZMANI ŞAHBAZ’DAN SAĞANAK UYARISI

Dünkü yağışların kuvvetli olduğunu söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, dün yaşanan sağanakta metrekareye 55,1 kilogram yağış düştüğünü ve kentin uzun yıllar en yüksek yağışının 1997'de ölçülen 88,9 kilogram olduğunu söyledi. Ekstrem bir durum olmadığını dile getiren Şahbaz, Akdeniz ve Eskişehir hariç İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün gece saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

BAHAR YAĞIŞLARI ETKİLİ OLACAK

Şahbaz, yurt genelinde 9-10 Haziran'da, önceki günlerdeki gibi özellikle öğleden sonraları bahar yağışlarının olacağının tahmin edildiğini açıklayarak, şu bilgileri verdi:

“Özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar olacak. Ancak cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında yeni bir yağış ve serin havanın etkisi altına girmeyi bekliyoruz. Bu yeni havayla yurdun kuzey ve iç kesimlerine ek olarak pazartesi gününden itibaren Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi hariç her yer yağış alacak. Yağışlar yine sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak bu hafta boyunca. Ancak bugün yeni hava, sıcaklıkta da bir miktar düşme yaratacak diye tahmin ediyoruz. Cumartesi günü yurdun batısı, pazar günü orta kesimler ve pazartesi günü de doğu kesimlerde sıcaklar hissedilir derecede azalacak."

9 HAZİRAN HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

BURSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



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