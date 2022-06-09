Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi 50 yaşındaki Sefa Şahan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu 22 yaşındaki Serdar Şahan, babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SORDU

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de düzensiz göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı Denizli’de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 85 kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.