Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde stantları gezen Bilal Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Daha sonra sanal gerçeklik gözlüğü takan Erdoğan, ok atışı yaptı.

Okçuluk stantlarını ziyaret eden Erdoğan, önce geleneksel yay ile ardından da sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı yaptı. Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş standında ise vatandaşlara dondurma ikram etti.

İstanbul'da 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festival, ücretsiz gezebilecek.

BİLAL ERDOĞAN DONDURMA KESİP VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. Erdoğan Kahramanmaraş standını ziyaret etti ve Kahramanmaraş dondurması keserek vatandaşlara ikram etti.

Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde "Ok Savaşları"na katıldı.

Kurtdere güreşlerinde Bilal Erdoğan sürprizi Balıkesir'de düzenlenen 60. Kurtdere Güreşlerinin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan da mücadeleleri izlemek için geldi.