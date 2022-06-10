Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmin haritalarını yayımladı, önümüzdeki 5 güne dair detaylar belli oldu. Birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu uyarı vererek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. 10 Haziran İstanbul hava durumu ise geçtiğimiz birkaç gün gibi yine serin ve sağanak yağışlı olacak.

10 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

10 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ SÜRECEK

5 günlük hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar önümüzdeki günlerde de sürecek. Bugün özellikle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olan sağanak, yarın da devam edecek. Sıcaklıklarda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

12 Haziran Pazar günü Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklarda hafif bir düşüş olacak, yurt genelindeki yağışlar 14 Haziran Salı gününe kadar sürecek.

BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

BURSA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu