Türkiye Gazetesi

Adana'da akşam saatlerinde müstakil evde oturan kişiler resmen dehşeti yaşadı. Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana gelen olayda çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı ardından ise kapı açılır açılmaz ateş ederek içeri girdiler

Saldırganlar içeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin’e tabanca ile defalarca kez ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi. Silah seslerini duyan komşular vakit kaybetmeden 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADININ DURUMU AĞIR, ERKEK İSE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunun birçok yerinde mermi girişi olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Yusuf Gencer’in ise olay yerinde öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Can’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da yarışma: Bir oturuşta 7 acılı tost yedi Adana'da en fazla acılı tostu yeme yarışması gerçekleştirildi. Bir kişi, yedi tost yiyerek birinci oldu. Yarışmacılardan biri ise fenalaştı.

Adana'da sebebi pes dedirten ölüm! 'Lan' dedi diye arkadaşını öldürdü Adana’da kendisine “lan” dediği için tartıştığı kişiyi çıkan kavgada öldürdüğü iddia edilen şüpheliler ekipler tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Sıcaklık 43 dereceye çıktı, Adana 'hayalet şehir'e döndü Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterince halk evlerine çekildi ve deyim yerindeyse Adana 'Hayalet şehir'e döndü.