Türkiye Gazetesi

Et işleme tesisinde 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bursa'da görenlerin mdiesini bulandıracak tesise ekipler tarafından baskın yapıldı. Soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı tespit edildi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

MEMURLARA DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

RUHSATI İPTAL EDİLECEK

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

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