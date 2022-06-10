Türkiye Gazetesi

TikTok videosu çekmek isteyen 13 yaşındaki çocuk adeta ölümden döndü. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dedesine ait silahlı alan N.Y., arkadaşı ile boş bir apartmanın önünde video çekmek istedi. Silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından N.Y., Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Göğsünden yaralanan N.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

Bu kadarı da pes dedirtti: Tiktok videosu uğruna ormanı ateşe verdi Pakistan'ın 11 milyon takipçili sosyal medya fenomenin, TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardığı iddia edildi. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.