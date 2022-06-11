Türkiye Gazetesi

TACİHANE - DEKORASYON

TACİHAN YONGACI

Mekânlarınıza perde seçmek aslında dekorasyonun en zor kısımlarından biridir. Kumaşı, stili, uzunluğu, deseni… Dikkat edilmesi gereken çok fazla ayrıntı bulunur. Mükemmel perdeler yıllarca ya da siz dekorunuzu değiştirmeye karar verene kadar dayanır.

Bunun için sizlerle birkaç ipucunu paylaşmak istiyorum;

1. Doğru boyutu seçin.

2. Kumaşınıza karar verin.

3. Perdelerinizi biraz uzun tutun.

4. Geniş bir korniş seçin.

5. İnce bir desen seçin.

6. Aksesuarlarınızla eşleştirin.

7. Sıcak renklere yönelin.

8. Bakım talimatlarını düşünün.

9. Renk ekleyin.

KOYU RENKLERE ŞANS VERİN

Hangi oda için perde seçimi yapıyor olursanız olun odanın ne kadar büyük olduğunun yanı sıra pencerelerin büyüklüğü, günün hangi saatinde ışık aldığı hatta ne kadar aldığı gibi konular büyük önem taşıyor. Gri veya füme rengindeki kalın perdeler yatak odalarını yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutar. Koyu renkli olduğu için konforlu bir uyku ortamı da sağlar. Diğer odalarda ise ağırlıklı olarak mobilya renk tonlarına göre seçimler yapabilirsiniz.

KOLTUKLARINIZ YOL GÖSTERİCİ

Beyaz ve tonları kısa sürede zaman aşımına uğramadığı ve tüm tarzlar ile renkler arasında birleştirici bir temele sahip olduğu için rahatlıkla tercih edilebilir. Her evin beyaz tonlarında perde kullanmayacağını da göz önünde bulundurduğumuz zaman mobilyanıza ve genel dekorasyon tarzınıza göre ne tür perdeler seçeceğinizi bilmeniz gerekir. Koltuk takımınızda bulunan renkler ile perde renklerinizi birbirine bağlayarak perdenizi seçebilirsiniz. Koltuğunuzda birden fazla renk varsa da bu renkler arasında birbirine uyumlu olan üç rengi baz alarak perdenizde de kullanabilirsiniz.

Eğer koltuğunuz desenli ise benzer ya da uyumlu desenleri perdede tercih edebilirsiniz. Burada unutmamanız gereken en önemli nokta koltuk ve perdeyi desen ile bağlarsanız yapacağınız diğer mobilya ve halı seçimlerinde düz renklere ağırlık vermeniz gerektiğidir.

Doğru ofis dekorasyonu verimi artırıyor Günlük yaşantımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofisler iyi dekore edildiğinde hem sağlık hem de verim açısından büyük avantajlar sağlıyor. İster plaza katı, isterseniz home ofiste çalışın doğru hamlelerle huzurlu bir ortam oluşturmak sizin elinizde…