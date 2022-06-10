Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı Yadigar Turan, bir televizyon programına canlı olarak bağlanarak kaçırılmadığını ve gönül ilişkisi yaşadığı kişiye kaçtığını açıkladı.

'PAZARA GİDİYORUM' DİYE ÇIKMIŞTI

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyü Hacıllı Mahallesi’nde kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Yadigar Turan, pazar günü köydeki evinden “Pazara gidiyorum” diyerek ayrıldı. Ereğli ilçe merkezinde de evi bulunan kadına pazartesi günü akşam saatlerine kadar ulaşılamayan yakınları, hakkında kayıp ihbarında bulundu. Eşi şehir dışında inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen kadından bugüne kadar haber alınamadı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Ailesinin her yerde aradığı kadın, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan programa canlı telefon bağlantısı ile bağlanarak kaçırılmadığını, Bolu’da yaşayan ve 4-5 aydır gönül ilişkisi yaşadığı A.İ.B.’ye kaçtığını, kendisini kimsenin zorla tutmadığını ifade etti.

Antalya'daki kayıp kadın portakal bahçesinde bulundu Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, evinden uzakta bir portakal bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü Adana’dan İzmir’e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için giden Meral Polat’tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor.