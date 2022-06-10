Türkiye Gazetesi

Ankara'da, liseli 4 genç kız maganda dehşetiyle sarsıldı. Yolda gördükleri liseli kızları sözle taciz ettiği iddia edilen 4 şahıs, ardından da kızların üzerine araba sürdü. Kan donduran olayda araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı. Korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TALİHSİZ KIZLAR HASTANELİK OLDU

Olay, Çankaya’nın Dikmen semtinde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan 4 kişi o esnada yoldan geçen 5 liseli kıza sözlü taciz uyguladı. Laf atılması üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerinden panik halinde uzaklaşan kızların otobüs durağına gittiğini gören şahıslar seyyar satıcılık yaptıkları araca binerek kızları takip etmeye başladı. Aracı kullanan Y.T. ve beraberindeki 3 kişi, durakta bekleyen kızların üzerine doğru minibüsü sürdü. Araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavilerinin devamı için hastaneye kaldırılırken, Y.T. polis ekiplerince yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kan donduran olay bir dükkânın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“KAÇMASAYDI CEZASINI BİZ KESECEKTİK”

Olayın tanıklarından Meriç Beşiroğlu, “Çalışıyorduk, birdenbire bağırma çağırma sesi geldi. Biz de telaşla dışarıya çıktık. Bir tane beyaz minibüs kaldırıma çıkmıştı. Kaçacağını anladım. Geri gelmeye başladı. Kendimi yola doğru attım. Son gaz bastı yukarıya doğru kaçmaya başladı. Arkasından ’kaçma’ diye bağırdım. İlk başta kaza sandık ama sonradan olayın aslını öğrendik. Buradaki kız çocukları taciz etmiş, sonra da üzerine sürüp çarpmış. Kaçmasaydı cezasını biz kesecektik. Adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Gereğini yapacaktır. Ortalık çok kötüydü. Her tarafta kan vardı. Yerde yatanlar vardı” ifadelerini kullandı.

“ÜZERLERİNE BİLEREK SÜRDÜ, KOŞTUK AMA YETİŞEMEDİK”

Başka bir tanık Eren Şahin ise “Dün burada bir tartışma oldu. Servis sürücüsü kızlara laf attı. Kızlar karşıya geçtiğinde onların üzerine bilerek sürdü. 5 kız vardı 4’ü ezildi. Sonra biz koştuk ama yetişemedik. Kızlarla önce tartışmışlar. Sonra da kendisine yediremedi herhalde sinirlendi. Arkalarından ezmeye gitti. Ardından da kaçtı. Arabadan inen iki kişi de koşmaya başladı. Birisi tekrar arabaya bindi. Kızların birisinin burnu kırılmıştı, diğerinin kafası yarılmıştı. Aracın içinde dört kişi vardı. Şoförün alkollü olduğu söyleniyor. Bayağı kargaşa, kalabalık oldu. Ambulansı, polisi çağırdık geldi müdahale etti” şeklinde konuştu.

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