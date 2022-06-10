Türkiye Gazetesi

Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi, Başyiğit Caddesi’ndeki sanayi gazları dolumu yapılan bir tesiste korku dolu anlar yaşandı. Tesiste bulunan oksijen tüpleri bir anda patladı. Ardından da yangın çıktı. Alevler hızla büyürken yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GAZLARIN BOŞALMASI BEKLENİYOR

İlk olarak tesisteki gaz akışı durduruldu. İtfaiye ekipleri yanan tüpleri su ile soğutarak içindeki gazın boşalmasını bekledi. Polis ise caddeyi trafiğe kapattı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken tesiste hasar meydana geldi.

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