Türkiye Gazetesi

Dün yaşanan olay merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., Samsun'a gitmek için 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'den izin alamayınca kavga çıkardı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen seslerini duyan komşuları durumu polise haber verdi.

POLİS EVE GİRDİĞİNDE KADININ CESEDİNİ BULDU

Adrese gelen polis ekipleri, talihsiz kadını dairenin girişinde hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. O esnada evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'A GÖNDERMEDİ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ilde evlat dehşeti! Biri babasını diğeri annesini öldürdü Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, annesini iple boğdu. Öte yandan Sakarya'da ise bir genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

Oyun oynamasına izin vermeyen annesini öldürdü Hindistan’da 16 yaşındaki bir genç, cep telefonuyla oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini 3 gün evde sakladı.