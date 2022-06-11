Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işletmede çalışan 46 yaşındaki kadın, 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olay, Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu ileri sürülen eski eş B.T., 10 yıl önce boşandığı eski karısı M.Ç’nin (46) çalıştığı iş yerine gelerek sözlü olarak saldırıda bulundu. Akabinde de yanında getirdiği bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Olayı görenler duruma müdahale ederken, şüpheli eski eş Didim polisi tarafından göz altına alındı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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