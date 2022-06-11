Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı, İstanbul hava durumu birkaç gün daha güneşli hava bekleyenleri üzecek gibi görünüyor. Haziran ayı geldi, yaz yağmurları etkisini hissettirmeye başladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte gök gürültülü sağanak da önümüzdeki birkaç gün etkili olacak. İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

11 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

BİRÇOK KENT İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Turuncu kodlu uyarı alan iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bilecik, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Karabük

Sarı kod ile uyarı alan iller ise şöyle: Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova ve Düzce.

MARMARA'DA 'GÖK GÜRÜLTÜLÜ' SAĞANAK BEKLENTİSİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.

ANKARA VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BURSA 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 32°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 36°C: Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Sağanak ve soğuk hava geliyor Meteoroloji, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğinin öngörüldüğünü duyurdu.