Türkiye Gazetesi

Estetik facilarının önüne geçilemiyor. Birçok kişi estetik yaptırdıktan sonra deformasyona uğramış ve estetikli güzellik hayalleri suya düşmüştü. Buna verilebilecek en yii örneklerden biri ise Antalya'da yaşandı. 52 yaşındaki Çilem Kılıç, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir özel bir hastaneye ait estetik bölümüne gitti. Burada istediği işlemleri söyleyen kadın işlemler için toplamda 75 bin liraya anlaştı.

Beklenen gün geldi ve kadına işlemler yapıldı. Ancak bir şeyler ters gitti ve işlem esnasında kadının çeşitli yerlerinde deformasyon oluştu. Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.

TEDAVİYİ YARIM BIRAKTI

İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi. Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

'BURUN KEMİKLERİM KIRILDI VE GENZİME DÜŞTÜ'

Doktor hakkında şikâyetçi olan Kılıç, 4 ayın sonunda şimdi de burun kemiklerinin genzinden düştüğünü öne sürdü. Yaşadıklarına inanamayan Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Günlerdir acı çektiğini belirten Kılıç, "Burnumun sol tarafında kırılan kemikler genzimden aktı. İnanamadım. Nefes alıp vermekte zorlanıyorum" dedi.

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