Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde E.E'nin kullandığı tur midibüsü, şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kocaeli'deki tüp dolum merkezinde patlama yaşandı Kocaeli İzmit'teki tüp dolum merkezinde oksijen tüpleri patladı. Merkezde yangın çıkarken itfaiye ekipleri alarme geçti.
Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürdü, kızını yaralayıp intihar etti Kocaeli'de boşanma aşamasındaki adam, önce karısını öldürdü ardından intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu ve ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine aralanan kız hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise hastaneye kaldırıldı.