Türkiye Gazetesi

Rize'de evli olduğu erkek tarafından dövülen ve beyin kanaması geçiren kadın hayatını kaybetti. Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Ramazan Dursun ve 32 yaşındaki Ö. Dursun'u dövdükten sonra kadının fotoğraflarını çekti ve eşinin ailesine yolladı.

YARALI SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Fotoğrafları gördüklerinde şoka giren aile duurmu vakit kaybetmeden polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, CANİ ERKEK TUTUKLANDI

Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADES AYRINTISI

Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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