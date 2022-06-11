Türkiye Gazetesi

Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Fırtına ve beraberinde gelen sağanak Başkentte yeniden etkili olmaya başladı. Özellikle Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurla birlikte gelen rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, konuya dair bir açıklama yaptı ve Başkentlileri yağış konusunda uyardı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da zorlu sınav: Sağanak trafiği ve hayatı felç etti Ankara'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak nedeniyle trafik durdu. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollar adeta göle döndü.